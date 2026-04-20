За 2,8 секунды до конца БК «Пари НН» вырвал победу у «Самары»

Нижегородцы, игравшие в усечённом составе, начали встречу с мощного рывка — 10:0. К большому перерыву разрыв в нашу пользу был ещё более внушительным — 49:35. Но начиная с третьей четверти самарцы бросились в погоню. На последней минуте матч хозяева впервые вышли вперёд — 76:74. В ответной атаке Даниил Ключенков броском со средней дистанции выровнял положение. Далее уже самарцы не могут реализовать свою быструю атаку, а вот баскетболисты «Пари НН» свой шанс не упустили. Норберт Лукач под кольцом нашёл Илью Карпенков (он с 25 очками стал лучшим игроком), который принёс своей команде победу — 78:76. Играть оставалось 2,8 секунды, бросок отчаяния со своей половины «Самаре» не помог.