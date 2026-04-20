Как работают военнослужащие на харьковском направлении на тяжелой огнеметной системе ТОС-1А «Солнцепек»

Военнослужащие 6-го полка РХБЗ 6-й общевойсковой армии рассказывают о своей работе на харьковском направлении на тяжелой огнеметной системе ТОС-1А «Солнцепек».
Наводчик с позывным «Пумба» отмечает, что его главная задача — точно навестись на позицию для гарантированного поражения живой силы противника.
— Прицеливание — процесс сложный и зависит от множества факторов: как машина встала на огневой позиции, направление и сила ветра, загруженность пакета направляющих и другие нюансы, — объясняет наводчик.
До перевода в тяжелые огнеметные системы «Пумба» служил в войсках ПВО. Там, по его словам, было довольно скучно. Когда поступило предложение перейти в полк РХБЗ на ТОС-1А, он согласился без колебаний и до сих пор не пожалел.
— Самые напряженные секунды — перед началом работы. В такие моменты может произойти все, что угодно, — говорит «Пумба».
Зато после выполнения задачи приходит настоящее облегчение. Экипаж возвращается в расположение с ощущением выполненного долга.
За время службы в полку «Пумба» был награжден медалью «За храбрость» II степени. Дома его ждут жена и родители. Командир тяжелого огнеметного взвода с позывным «Флот» служит в армии с 2018 года. После школы поступил в военную академию РХБ защиты, в 2023-м окончил ее и был назначен на должность командира взвода в 6-й полк РХБЗ группировки войск «Север». Подразделение работает как по заранее спланированным целям, так и по вновь выявленным. В последнем случае разведка обнаруживает важный объект, проводится доразведка, и взвод действует во взаимодействии с корректировщиками, инженерами и другими подразделениями.
Алгоритм прост и отточен: выдвижение на огневую позицию, пристрелочный выстрел, корректировка и основной залп. Чаще всего взвод работает вблизи переднего края — по скоплениям живой силы и долговременным закрытым огневым точкам. На Волчанском участке харьковского направления за сутки иногда приходилось выполнять до четырех боевых выездов.
— В условиях активного противодействия противника все задачи выполнялись без потерь личного состава, — подчеркивает «Флот».
Перед каждым выходом маршрут проверяет инженерный дозор. Колонну прикрывают подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы. В самом взводе есть отделение огневой поддержки, которое отвечает за охрану и оборону машины.
За успешные действия на Волчанском участке в 2024 году «Флот» был награжден орденом Мужества. Дома его ждут родители и три младшие сестры.
Один из недавних боевых выходов командир машины с позывным «Никс» описывает так: «Сегодня мы работали по противнику, укрывшемуся в лесном массиве. Дронам противника было не до полетов — им было крайне сложно нас обнаружить. И мы поразили цель точно и эффективно».
Главная задача экипажа — быстро и скрытно довести машину по маршруту до огневой позиции и произвести пуск ракет по указанной цели.
Именно ТОС-1А позволяет «вскрывать» те участки обороны, куда не дотягивается обычная артиллерия. После такого удара пехотные подразделения получают возможность уверенно продвигаться вперед.
КСТАТИ.
Боевая часть реактивного снаряда тяжелой огнеметной системы ТОС-1А содержит зажигательный или термобарический наполнитель. Именно на БЧ, а не на твердотопливный реактивный двигатель приходится большая часть неуправляемого снаряда. По этому показателю ТОС отличаются от РЗСО «Смерчь», ракеты которого рассчитаны на преодоление гораздо больших расстояний.