Башкирская компания успешно экспортировала первую партию муки в Китай

Предприятие «КАМЭЛ» из Уфы отгрузило первую партию хлебопекарной муки объемом 44,5 тонны в Китай. Работа по выводу башкирского продовольствия в Азию ведется по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», сообщили в министерстве внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности республики.
Контракт с китайским дистрибьютором компания из Уфы заключила на международной выставке Canton Fair в Гуанчжоу. До этого башкирское предприятие работало исключительно в России, поставляя муку «Экстра», ржаную обдирную, крупу манную и пшеничные отруби в розничные сети республики и других регионов.
«Сегодня Китай — стратегический торговый партнер Башкортостана: по итогам прошлого года он занимает первое место во внешнеторговом обороте республики с долей 16,2%. Доля экспорта в структуре поставок составляет 30,1%, и мы видим потенциал нарастить ее за счет высококачественной продукции АПК. Центр поддержки экспорта сопровождал “КАМЭЛ” на всех этапах: от консультации до организации стенда на Canton Fair», — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева.
КНР регулярно покупает башкирские продукты питания и сырье, включая зерно, масложировые товары и органические ингредиенты. Поставки муки от уфимского производителя стали первым контрактом башкирского переработчика в области мукомольной продукции.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.