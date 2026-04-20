В Крыму и Севастополе стали меньше болеть ОРВИ

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр — РИА Новости Крым. Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Крыму и Севастополе за минувшую неделю снизилась. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«По данным лабораторного вирусологического мониторинга заболеваемость респираторными инфекциями на полуострове обусловлена преимущественно циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии», — говорится в сообщении.

Так, за минувшую неделю в Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 13,1%, заболело 5659 человек, заболеваемость ниже уровня эпидемического порога на 24,61%. В Севастополе за этот же период заболевших ОРВИ — 1897 человек, заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 6,75% и ниже уровня эпидемического порога на 37,81%, уточнили в ведомстве, напомнив, что ситуация находится на контроле.

Ранее Роспотребнадзоре напомнили, что фрукты и овощи, цельнозерновые продукты, нежирные источники белка и прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет после зимы.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше