Bloomberg: Украина начнет испытания нефтепровода «Дружба» 21 апреля

Правительство Украины во вторник, 21 апреля, начнет проводить технические испытания нефтепровода «Дружба» для восстановления поставок нефтепродуктов в Венгрию. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
По данным журналистов, это решение откроет путь для Евросоюза к разблокированию кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, передает агентство.
19 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не снимет вето на кредит Евросоюза в размере 90 миллиардов евро для Украины, пока не возобновятся поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба».
20 апреля Петер Мадьяр, лидер венгерской партии «Тиса», которая победила на парламентских выборах, призвал президента Украины Владимира Зеленского как можно быстрее восстановить работу нефтепровода «Дружба». Политик подчеркнул, что Венгрия «не допустит никакого шантажа».
17 апреля Мадьяр выразил мнение, что поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию могут возобновиться на текущей неделе.