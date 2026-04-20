Налог на сверхприбыль требует точечности

Сейчас власти обсуждают введение нового налога на сверхприбыль по ставке 20 процентов за 2025 год. Для оценки последствий и экономического эффекта этой инициативы разумно анализировать инвестиционные потоки компаний в основной капитал.

Однако в России начиная со II квартала прошлого года наблюдается слом инвестиционного цикла, что коррелирует с ростом внутреннего валового продукта. Так, например, по итогам IV квартала того же года был зафиксирован экономический рост, который можно оценить всего в один процент.

Как международный опыт, так и собственная практика в стране показывают, что введение такого разового налога на сверхприбыль дает рост доходов бюджета, но краткосрочный. Есть вероятность, что экономический эффект от такой инициативы может привести к умеренно негативным последствиям. Это продиктовано макроэкономической статистикой, которая демонстрирует, что в период с января по ноябрь 2025 года компаниям удалось получить гораздо меньше прибыли, чем раньше. В особенности это заметно в отраслях, занимающихся добычей полезных ископаемых.

Тем не менее есть сферы, для которых такое решение не будет критичным. В таком случае компенсировать возможный негативный эффект подобной инициативы поможет определение приоритетных секторов экономики и точечная настройка налога на сверхприбыль.