В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Вадимом Кияшкиным

В рабочем поселке Красный Яр Жирновского района Волгоградской области простятся с Вадимом Кияшкиным, погибшим на СВО. Печальную новость сообщили в администрации района.
— В период прохождения военной службы на территории проведения специальной военной операции погиб наш земляк, Кияшкин Вадим Андреевич, 20.06.1986 года рождения, — цитата из некролога. — Боец с честью выполнил свой воинский долг. Выражаем соболезнования и скорбим вместе с близкими.
Похоронят героя завтра, 21 апреля, в рабочем поселке Красный Яр, прощание состоится на центральной площади.