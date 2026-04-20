В Волгоградской области простятся с погибшим на СВО Вадимом Кияшкиным

— В период прохождения военной службы на территории проведения специальной военной операции погиб наш земляк, Кияшкин Вадим Андреевич, 20.06.1986 года рождения, — цитата из некролога. — Боец с честью выполнил свой воинский долг. Выражаем соболезнования и скорбим вместе с близкими.