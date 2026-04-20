Россияне испытывают сложности с доступом к Госуслугам и онлайн-банкам за границей

Вице-глава АТОР: россияне за границей имеют сложности с доступом к Госуслугам.

Источник: Комсомольская правда

Находящиеся за границей россияне испытывают трудности с доступом к онлайн-банкам РФ и «Госуслугам». Об этом сообщает RT со ссылкой на АТОР.

«Сейчас появились сложности с доступом к цифровым сервисам. К некоторым из них доступ ограничен. Мы видим проблему, но не видим почему, так как пока россияне не массово обращаются», — сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.

По его словам, проблема наблюдается уже некоторое время, в то время как туристам рекомендуется иметь SIM-карту с достаточным объемом трафика. Российские граждане также жалуются, что не могут перевести деньги из-за рубежа, приобретать авиабилеты или оплачивать налоги.

Ранее KP.RU писал, что пользователи сервиса «Госуслуги» на прошлой неделе столкнулись с проблемами.