Россияне испытывают сложности с доступом к Госуслугам и онлайн-банкам за границей

Находящиеся за границей россияне испытывают трудности с доступом к онлайн-банкам РФ и «Госуслугам». Об этом сообщает RT со ссылкой на АТОР.
«Сейчас появились сложности с доступом к цифровым сервисам. К некоторым из них доступ ограничен. Мы видим проблему, но не видим почему, так как пока россияне не массово обращаются», — сказал вице-президент АТОР Артур Мурадян.
По его словам, проблема наблюдается уже некоторое время, в то время как туристам рекомендуется иметь SIM-карту с достаточным объемом трафика. Российские граждане также жалуются, что не могут перевести деньги из-за рубежа, приобретать авиабилеты или оплачивать налоги.
Ранее KP.RU писал, что пользователи сервиса «Госуслуги» на прошлой неделе столкнулись с проблемами.