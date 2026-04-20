Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снег не будет таять даже летом: как может измениться погода в России

Климатолог Карнаухов: Апрель и май стали зимними месяцами в России.

Источник: Комсомольская правда

Климатолог и ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов заявил, что апрель и май стали зимними месяцами в России из-за «потепления», которое приведет лишь к изменениям погоды. Об этом он заявил в беседе с Life.ru.

«Сейчас май и апрель и правда можно называть зимними месяцами. Глобальное потепление может привести к новому ледниковому периоду в Европе — вообще, в европейской части России», — объяснил климатолог.

По словам Карнаухова, что из-за такого «потепления» в регионе может произойти коллапс, влияющий на североатлантические течения, которые определяют температурный уровень. Он может снизится на 20−25 градусов, как во времена ледниковых периодов. В случае таких климатических изменений есть вероятность, что снег не будет таять даже летом. Сейчас в России наблюдается относительно холодная зима и весна после двух жарких лет, что указывает на погодные сбои.

Ранее KP.RU сообщал, что в ряде регионов России апрель превратился в зимний месяц — в городах снизилась температура, усилился ветер и выпал снег. Однако синоптики считают, что постепенное улучшение погоды может начаться уже со вторника.