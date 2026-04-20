1,5 тысячи телемедицинских консультаций провели медики Волгограда

С помощью телемедицинских консультаций также обеспечивается работа центра критических состояний, который заработал в регионе с 2025 года. К примеру, если бригада скорой помощи диагностирует у пациента инсульт, то медики связываются со специалистами центра и получают консультацию невролога. Последний, оценив ситуацию и состояние пациента, определяет тактику эвакуации, а также место госпитализации пострадавшего. При необходимости Центр критических состояний может сразу направить заболевшего человека на высокотехнологичную процедуру тромбоэкстракции.