1,5 тысячи телемедицинских консультаций провели медики Волгограда

С начала года специалисты региона провели 1,5 тысячи телемедицинских консультаций с пациентами и своими коллегами, подсчитали в облздраве Волгоградской области.
По данным медиков консультировать своих пациентов за три месяца им пришлось 904 раза и еще 323 раза помогали своим коллегам-медикам. Остальные консультации проводились с главными внештатными специалистами и экспертами национальных медицинских исследовательских центров. Онлайн-консультации проводятся по различным направлениям оказания медицинской помощи — кардиологии, нейрохирургии, эндокринологии, медицинской реабилитации, неврологии, сердечно-сосудистой хирургии и терапии.
С помощью телемедицинских консультаций также обеспечивается работа центра критических состояний, который заработал в регионе с 2025 года. К примеру, если бригада скорой помощи диагностирует у пациента инсульт, то медики связываются со специалистами центра и получают консультацию невролога. Последний, оценив ситуацию и состояние пациента, определяет тактику эвакуации, а также место госпитализации пострадавшего. При необходимости Центр критических состояний может сразу направить заболевшего человека на высокотехнологичную процедуру тромбоэкстракции.
Ранее «АиФ-Волгоград» рассказывал о том, что за два года медики региона провели в общей сложности больше 10 тысяч консультаций в формате онлайн.