Нас ждет беспилотный формат управления

МАИ совместно с индустриальными партнерами реализует проект «Бесшовная операционная среда». Нам необходимо обеспечить возможность управления большим количеством беспилотников, которые выполнят конкретные задачи для экономики: в сельском хозяйстве, в сфере доставки, в области мониторинга и целом ряде других направлений.
Развитие беспилотных авиационных систем (БАС) также создает спрос на квалифицированные кадры. МАИ уделяет особое внимание подготовке комплексных инженеров. В университете ведется подготовка разработчиков программного обеспечения, специалистов по проектированию автопилотов, электродвигателей, систем электроснабжения и гибридных силовых установок для беспилотных летательных аппаратов (БЛА).
Разрабатываются отечественные БАС с улучшенными характеристиками и комплектующие для них. В частности, это проекты, связанные с созданием линейки усовершенствованных двигателей, повышением объема аккумуляторных батарей, разработкой систем автономной навигации, управлением роем, развитием ИИ для бортовых комплексов БЛА и многие другие. Выход на уровень мирового лидерства — это поэтапный процесс, требующий времени.