Эксперт Домрачева перечислила самые модные цвета в одежде весной

Оттенки синей волны и зелени вошли в список трендов весны текущего года. Об этом в понедельник, 20 апреля, рассказала креативный директор Bungly Александра Домрачева.

— Мир снова смотрит в океан — не за романтикой, а за ресурсами и неизведанным. Оттуда приходят водные фактуры, струящиеся силуэты и оттенки синей волны и зелени, — пояснила специалист.

Она добавила, что все больше набирают популярность силуэты, которые «словно вышли из воды» — жатый атлас, плиссе, эффекты мокрой поверхности. По словам Домрачевой, в списке трендов также присутствуют вещи с матовой фактурой, акварельными разводами, эффектом жатой бумаги и в сложном, но понятном крое.

Эксперт подчеркнула, что этой весной цвета уходят в пудровый розовый, городской серый, молочный и серо-зеленый, передает Газета.Ru.

Фэшн-эксперт и арт-директор французского бренда Michel Kataná Наталья Семенова рассказала, какие аксессуары и предметы гардерообы хорошо смотрятся в любом возрасте. К примеру, специалист посоветовала обратить внимание на качественные сумки из мягкой кожи.