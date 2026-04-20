Ричмонд
+16°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссия увеличит военные расходы в десять раз — до 131 миллиарда евро

Европейская комиссия (ЕК) планирует значительно увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Европейского союза на период с 2028 по 2034 годы. С таким заявлением выступил еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс на заседании Комитета Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

Предполагается увеличение финансирования до 131 миллиарда евро. Эта цифра в десять раз превышает предыдущие 13 миллиардов.

В своем выступлении Кубилюс отметил критическую необходимость активной защиты позиций в области обороны и космоса в предстоящих переговорах о новом бюджетном соглашении. Он призвал членов Европарламента к активным действиям.

— В предстоящих переговорах я призываю вас твердо защищать позиции по обороне и космосу, помня о вызовах, которые стоят перед нами, недопустимы никакие размены, никакие компромиссы. 131 миллиард евро — это абсолютный минимум, — приводит его слова «Царьград».

Еврокомиссия также отложила на второе полугодие планы по предоставлению Киеву траншей финансирования на 90 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель ведомства Бала Уйвари.