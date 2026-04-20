В соцсети Илона Маска произошел масштабный сбой: приложение X не работает по всему миру

Пользователи X пожаловались на масштабный сбой в работе соцсети 20 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Масштабный сбой фиксируется в работе соцсети Х. Большое количество сообщений о потере функций приложения началось 20:30 по московскому времени. Об этом сообщает сервис для отслеживания и сбора обратной связи о неполадках в работе сайтов Downdetector.

Согласно данным портала, наибольшее количество жалоб поступает из Германии, России и Великобритании. Большинство пользователей сетуют на сбой в работе мобильного приложения, а также имеют проблемы с уведомлениями. Также фиксируется общий сбой и сбой в работе сайта.

Ранее сайт KP.RU писал, что также масштабный сбой произошел в работе сервисов компании OpenAI, включая ChatGPT. Большинство пользователей имеют проблемы с доступом к аккаунту, у них не получается войти в сеть.

