В Калининграде 9 мая пройдёт парад Победы, но без шествия «Бессмертного полка»

9 мая в Калининграде состоится традиционный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Однако шествия «Бессмертного полка» к монументу 1200 воинам-гвардейцам в этом году не будет.
Это совместное решение оргкомитета, в который входят представители Балтийского флота, правоохранительных органов, городской администрации и общественных организаций.
Все желающие могут присоединиться к всероссийской акции в других форматах — например, разместить портреты ветеранов в окнах или на автомобилях, а также принять участие в онлайн-шествии.
Мероприятия в честь Дня Победы в областном центре завершатся праздничным салютом.