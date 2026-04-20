Старший лейтенант Марат Чернышов продолжает работу в зоне СВО. В этот раз стрелки-зенитчики с позывными «Рыжий» и «Кощей» рассказали ему, почему один легкий перехватчик заменяет целую батарею ПВО.
В условиях, когда противник массово применяет разведывательные, ударные FPV и оптоволоконные беспилотники, мобильные огневые группы стали настоящим щитом и одним из самых эффективных средств противовоздушной обороны на передовой. Два опытных стрелка-зенитчика — бойцы с позывными «Рыжий» и «Кощей» — в коротких, но содержательных фронтовых разговорах подробно рассказали, как устроена их работа и почему дрон-перехватчик «Елка» стал для них настоящим оружием-помощником.
По словам бойца с позывным «Рыжий», его главные преимущества — предельная простота использования и высокая эффективность поражения вражеских беспилотников.
— Дрон-перехватчик «Елка» очень легкий, компактный, его легко перевозить, носить. У него интеллектуальное наведение: дрон-перехватчик может распознать и обнаружить цель на расстоянии до трех километров, — рассказывает боец.
Эффективность подтверждается цифрами. За один день группа способна уничтожить до десяти вражеских дронов, причем семь из них часто приходится именно на долю «Елки». Остальные добиваются из стрелкового оружия. Перехватчик уверенно работает практически по всему спектру вражеских аппаратов: разведчикам «Лелека», ударным «Дартс», «Чаклун», «Лютый» и многим другим, если они попадают в зону поражения.
«Кощей», непосредственно управляющий «Елкой», подчеркивает простоту эксплуатации:
— Запускается очень просто.
Снимают с предохранителя — и на курок спуска. Преимущество этого дрона в том, что очень легко управлять им, и он со своей задачей справляется.
Однако условия боя вносят свои коррективы. Не всегда погода позволяет использовать дрон-перехватчик. В таких случаях мобильная группа переходит на альтернативные средства поражения.
— Но есть такие погодные условия, что «Елкой» мы не сможем сбить вражеский дрон, поэтому нам помогает огнестрельное оружие, такое как пулемет, гладкостволы. Этим тоже хорошо справляемся. Средства радиоэлектронного перехвата предупреждают нас о приближении вражеского дрона, — объясняет «Кощей».
Работа мобильной огневой группы построена на постоянной боевой готовности. Бойцы занимают заранее подготовленную точку, поддерживают связь с наблюдателями и другими подразделениями. Как только поступает информация, что в их сторону летит вражеский беспилотник, группа мгновенно переходит к действию.
— Стоим на точке, ждем, нам сообщают, что летит в нашу сторону, и мы просто их видим и стреляем по ним, — лаконично описывает процесс «Кощей».
Такая гибкая, многоуровневая тактика — сочетание дрона-перехватчика, средств радиоэлектронной борьбы и традиционного стрелкового оружия — позволяет достигать высокого процента поражения и, самое главное, существенно повышать безопасность наших позиций.
Благодаря профессионализму и слаженной работе стрелков-зенитчиков сотни вражеских дронов уже нашли свой конец. А главное — десятки и сотни жизней наших солдат были сохранены благодаря своевременному и точному огню мобильных огневых групп.
