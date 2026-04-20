В Калининграде на месяц закроют движение по участку улицы Чайковского из-за ремонта

Ограничения будут действовать с 29 апреля по 30 мая.

В Калининграде на месяц закроют движение по участку улицы Чайковского. Специалисты отремонтируют проезжую часть. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения будут действовать с 29 апреля по 30 мая. Для проведения работ закроют проезд от пересечения с Брамса до Зоологической.

«Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схему объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию ООО “Инпэкс”», — рассказали в администрации.

Ремонтом улицы Чайковского займётся ООО «Инпэкс» за 19,5 миллиона рублей. Работы должны выполнить в течение 80 дней с даты заключения контракта.

Летом на улице Чайковского отремонтировали тротуар. Работы провели на участке от Советского проспекта до Зоологической. Ремонтом тротуара занималась компания «Мосинжиниринг» за 54 миллиона рублей.

