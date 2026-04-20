Центр «Орленок» в Волгограде получит 5 млн на развитие инклюзивной среды

На состязание поступило около 60 заявок со всей России, но федеральную поддержку получат только пять из них. В их числе и проект волгоградского учреждения. Средства гранта, а это больше 4,8 миллионов рублей, планируется направить на развитие инклюзивной среды для комфортного отдыха детей-инвалидов и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Проект предусматривает адаптацию уличного пространства и внутренних помещений, обустройство павильона психологической разгрузки и коррекционной работы, а также закупку специализированного оборудования и развивающих материалов для детей.