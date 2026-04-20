Центр «Орленок» в Волгограде получит 5 млн на развитие инклюзивной среды

Городской оздоровительный центр детей и молодежи «Орленок» в столице региона стал победителем Всероссийского конкурса «Доступная среда», организованного Министерством просвещения РФ, сообщает администрация Волгограда.
На состязание поступило около 60 заявок со всей России, но федеральную поддержку получат только пять из них. В их числе и проект волгоградского учреждения. Средства гранта, а это больше 4,8 миллионов рублей, планируется направить на развитие инклюзивной среды для комфортного отдыха детей-инвалидов и воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Проект предусматривает адаптацию уличного пространства и внутренних помещений, обустройство павильона психологической разгрузки и коррекционной работы, а также закупку специализированного оборудования и развивающих материалов для детей.
