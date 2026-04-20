Космонавт Новицкий рассказал, как на МКС общаются на «русглише»

Космонавты на Международной космической станции (МКС) общаются на смеси русского и английского языков, которую они называют «русглиш». Об этом в ходе встречи с участниками Международной Менделеевской олимпиады по химии рассказал Герой России и космонавт Олег Новицкий.

По его словам, когда экипаж летит на корабле «Союз» к станции и обратно, официальный язык — русский, и все операции выполняются только по московскому времени. Однако после перехода на станцию официальный язык считается английским, и все действия выполняются по гринвичскому времени.

— На самом деле мы говорим, правильно, на смеси языков: на русско-английском. Но у нас это называется как бы «русглиш», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва».

Юбилейная, 60-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии проходит в Москве с 15 по 23 апреля.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил, что Международную космическую станцию (МКС) планируют свести с околоземной орбиты в 2030 году. Первый модуль Российской орбитальной станции планируется к развертыванию в 2028 году.