2,5 тысячи посетителей увидели летнюю цветочную феерию под Волгоградом

В оранжерее волгоградского ботанического сада в Волжском накануне, 19 апреля, завершилась выставка «Чувство цвета — дыши летом!». Она продлилась неделю и ее посетили 2,5 тысячи человек, что на 56% больше, чем в прошлом году, сообщили в облкомприроды.