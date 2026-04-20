В Красноярске поставили одну из самых знаменитых опер Верди — «Риголетто»

На самом дальнем плане возникают скульптуры Бернини из знаменитого римского фонтана Треви. Восседающий по центру Нептун олицетворяет власть, а аллегорические женские фигуры «Изобилие» и «Здоровье» — благополучное подчинение. Это становится антитезой к происходящей при дворе герцога вакханалии и разврату. Есть и еще одна явная тема-подсказка — статуя Бернини «Аполлон и Дафна». Здесь нимфа молит богов изменить ее облик, чтобы избежать преследования влюбленного. В финале оперы Джильда, влюбленная в Герцога, переодевается в мужской костюм, но, по сути, сама находит свою смерть как жертвоприношение чувству, что живет в вердиевской партитуре.