В Красноярске поставили одну из самых знаменитых опер Верди — «Риголетто»

Совместная постановка «Риголетто» оперными театрами Нижнего Новгорода и Красноярска, можно сказать, приурочена к 175-летию шедевра Джузеппе Верди.
Если на берегу слияния Волги и Оки спектакль показали осенью минувшего года, то на берегу Енисея уже под занавес нынешнего сезона, по завершению которого театр ожидает закрытие на ремонт. Автор постановки «Риголетто» режиссер Сергей Новиков в тандеме с художницей Марией Высотской предложил пронзительный рассказ об ослепляющей любви в контексте говорящих исторических параллелей.
37-летний Джузеппе Верди собирался покончить с написанием опер, когда его возлюбленная, певица Джузеппина Стрепони, уговорила на написание еще одного опуса… Так родилась одна из самых великих опер — «Риголетто». Композитор был захвачен сюжетом драмы Гюго «Король забавляется», трудился он с необычайным подъемом — вся работа над оперой заняла всего сорок дней. После премьеры 11 марта 1851 года в венецианском театре La Fenice Верди заметил: «Я доволен собой и думаю, что ничего лучшего не напишу».
Спектакль развивается в мрачном антураже роскоши с готическим флером, который в сибирской постановке, быть может, из-за иных света и глубины сцены выглядит зловеще.
На самом дальнем плане возникают скульптуры Бернини из знаменитого римского фонтана Треви. Восседающий по центру Нептун олицетворяет власть, а аллегорические женские фигуры «Изобилие» и «Здоровье» — благополучное подчинение. Это становится антитезой к происходящей при дворе герцога вакханалии и разврату. Есть и еще одна явная тема-подсказка — статуя Бернини «Аполлон и Дафна». Здесь нимфа молит богов изменить ее облик, чтобы избежать преследования влюбленного. В финале оперы Джильда, влюбленная в Герцога, переодевается в мужской костюм, но, по сути, сама находит свою смерть как жертвоприношение чувству, что живет в вердиевской партитуре.
Основой музыкального высказывания становится оркестр. Дирижер итальянец Филиппо Десси, уже полтора года сотрудничающий с Красноярской оперой, на правах соотечественника Верди ведет спектакль уверенно и четко, немного экономя на эмоциях и нюансах, но стараясь быть надежной опорой певцам, для которых композитор всегда создавал запоминающиеся образы, но требовал взамен высочайшего владения вокальной техникой и максимальной актерской отдачи. «Риголетто» — опера, познавшая множество великих исполнений. Поэтому солистам, обреченным на сравнение с предшественниками, очень непросто.
В Красноярске постарались сделать ставку на собственные артистические силы. Но все же без приглашенных солистов не обошлись. Баритон Олег Федоненко приехал из Нижнего Новгорода, где уже пел в этом спектакле. Но его титульному герою в Сибири явно не хватило ни голоса, ни харизмы. А между тем в данной постановке Риголетто — не хрестоматийный горбун. Приходя домой, он снимает горб как рабочую униформу придворного шута.
Выходит, он абсолютно осознанно служит злу, потешаясь над униженными и оскорбленными. И цена за этот грех максимальна: судьба лишает его самого дорогого ему человека — дочери, которая становится игрушкой в руках распутного Герцога Мантуанского (Янис Шкляев еще в начале освоения заманчивой теноровой партии), который развлекается с самыми красивыми женщинами двора. Веселье разрывают проклятья графа Монтероне (Сергей Самусев) за поруганную честь дочери. Однако Риголетто в шутовском обличье высмеивает убитого горем отца, не подозревая, что его ждет еще более страшная кара.
Событием красноярской премьеры становится Джильда в исполнении юной Екатерины Бегунович. Она студентка Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского, но уже «рекрутирована» Новосибирской оперой. Ее нежная и чистая героиня полна лучезарного света, без которого немыслима влюбленная не только в Герцога, но и в жизнь еще не знавшая страсти девочка. Хрустальные колоратуры отличались не только виртуозностью, но искренней эмоциональностью. Ее легкий, красивый голос будто не знает вокальных трудностей, «витает в облаках» с мечтой о счастье, которое окажется обманом, отбирающим жизнь.