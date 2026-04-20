В Роспотребнадзоре сделали заявление после обнаружения крысиного яда в детском питании HiPP

Продукт детского питания HiPP, в котором нашли крысиный яд, не поставляется на территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Как заявили в ведомстве, крысиный яд был обнаружен в детском питании HiPP, произведенном на заводе в Германии. Подчеркивается, что информация о его выявлении и поставках в РФ от компетентных органов Европейского союза в ведомство не поступала.
Продукт детского питания, овощное пюре «Морковь-картофель» в стеклянных банках, производимый в Германии, не поставляется на территорию РФ. Ведомство также проверило все регистрационные и информационные базы.