В Нижегородской области четыре человека погибли при пожаре в двухэтажке

МЧС: в Нижегородской области 4 человека погибли при пожаре в двухэтажке.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 апр — РИА Новости. Четыре человека погибли при пожаре в многоквартирном доме в Нижегородской области, сообщает МЧС региона.

Пожар произошел в понедельник в двухэтажном многоквартирном доме на улице Ленина в поселке Нижегородец в Дальнеконстантиновском округе.

«По прибытии первых пожарных подразделений наблюдалось открытое горение в двух квартирах на втором этаже. Площадь пожара составила 80 квадратных метров. Эвакуировано 14 человек. В результате происшествия погибли четыре человека. Личности погибших устанавливаются», — говорится в сообщении министерства.

Для ликвидации пожара были задействованы шесть единиц техники и 12 человек личного состава МЧС РФ, уточняет главк.

«Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара», — подчеркивается в сообщении министерства.