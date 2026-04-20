Посол Ирана заявил, что США сами попросили Тегеран составить план мира

После того как Иран отклонил мирный план США из 15 пунктов, Вашингтон сам попросил Тегеран разработать новый документ. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

— Американцы направили план переговоров из 15 пунктов. Именно когда мы продолжали отбивать их атаку. И мы отвергли сразу их план из 15 пунктов. Мы не могли с ним согласиться. И потом сами американцы предложили через посредников, чтобы Иран разработал новый план, — пояснил дипломат.

Джалали подчеркнул, что американские дипломаты согласились с планом исламской республики, который состоит из 10 пунктов, и этот документ может быть основой для переговоров. По словам посла, важную роль в переговорах с США сыграл Пакистан, передают «Ведомости».

19 апреля СМИ сообщили, что Иран решил не принимать участия во втором раунде переговоров с США, сославшись на отсутствие «явных перспектив» для конструктивного диалога. Представители Тегерана объяснили свое решение «чрезмерными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянными изменениями позиции, неоднократными противоречиями».

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше