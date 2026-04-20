Посол Ирана заявил, что США сами попросили Тегеран составить план мира

— Американцы направили план переговоров из 15 пунктов. Именно когда мы продолжали отбивать их атаку. И мы отвергли сразу их план из 15 пунктов. Мы не могли с ним согласиться. И потом сами американцы предложили через посредников, чтобы Иран разработал новый план, — пояснил дипломат.
Джалали подчеркнул, что американские дипломаты согласились с планом исламской республики, который состоит из 10 пунктов, и этот документ может быть основой для переговоров. По словам посла, важную роль в переговорах с США сыграл Пакистан, передают «Ведомости».
19 апреля СМИ сообщили, что Иран решил не принимать участия во втором раунде переговоров с США, сославшись на отсутствие «явных перспектив» для конструктивного диалога. Представители Тегерана объяснили свое решение «чрезмерными требованиями Вашингтона, нереалистичными ожиданиями, постоянными изменениями позиции, неоднократными противоречиями».