Bloomberg: Украина планирует провести технические испытания «Дружбы» 21 апреля

Украина планирует провести технические испытания трубопровода «Дружба» в предстоящий вторник, 21 апреля. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Согласно источнику, Киев ожидает возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» уже завтра. Возобновление транзита нефти в Венгрию позволит Евросоюзу разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро.
Ранее KP.RU сообщал, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о надежде республики на восстановление поставок нефти по «Дружбе» в ближайшие недели. По словам политика, страна нуждается в стабильных поставках энергоресурсов и восполнении резервов.