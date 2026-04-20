Bloomberg: Украина планирует провести технические испытания «Дружбы» 21 апреля

Киев ожидает возобновления поставок нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» для разблокировки кредита ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Украина планирует провести технические испытания трубопровода «Дружба» в предстоящий вторник, 21 апреля. Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

«Технические испытания трубопровода, который снабжал Венгрию и Словакию, запланированы на вторник», — говорится в материале.

Согласно источнику, Киев ожидает возобновления поставок нефти по трубопроводу «Дружба» уже завтра. Возобновление транзита нефти в Венгрию позволит Евросоюзу разблокировать кредит для Украины в размере 90 млрд евро.

Ранее KP.RU сообщал, что будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил о надежде республики на восстановление поставок нефти по «Дружбе» в ближайшие недели. По словам политика, страна нуждается в стабильных поставках энергоресурсов и восполнении резервов.

Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
