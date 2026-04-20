На российских реках началась круизная навигация

А водное путешествие из Петербурга теперь можно совместить с сухопутной поездкой в Мурманскую область и Карелию. Такая возможность появляется с запуском десятидневного мультимодального круиз-тура одной из судоходных компаний. Первой точкой станет остров Валаам на Ладожском озере. Затем туристов ждет ознакомление с городом Лодейное Поле на северо-востоке Ленобласти и поселком Свирьстрой на полноводной реке Свирь. Здесь участники круиза пересядут в вагоны скорого поезда «Арктика», который к полудню следующего дня доставит их в Мурманск. Ранним утром на автобусе туристы отправятся в поселок Териберка у Баренцева моря. Потом будут снова поезд — и красоты Карелии. И опять — круизный лайнер. Стоимость июньского мультимодального круиза из Петербурга в Мурманскую область и Карелию начинается от 174 800 рублей на одного человека. К утру 20 апреля свободными оставались всего три двухместные каюты.