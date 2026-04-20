Бразильская триатлонистка Араужо утонула во время соревнований в США

Бразильская триатлонистка Мара Флавия Араужо утонула во время соревнований Ironman Texas в США. Об этом сообщает CNN Brasil.

Инцидент произошел в субботу, 18 апреля, во время трехкилометрового заплыва в озере Вудлендс в Техасе, который является первым этапом Ironman. 38-летняя спортсменка пропала под водой около 06:00 по местному времени, спасатели нашли ее тело на глубине примерно трех метров.

Организаторы соревнований подтвердили информацию о смерти участницы и выразили искренние соболезнования ее семье и близким, а также поблагодарили спасательные службы за быструю реакцию.

Мара Флавия Араужо занималась триатлоном около десяти лет. Она была бронзовым призером бразильского турнира, двукратной победительницей этапов GP Brasil и занимала высокие места в мировых классификациях Ironman 70.3, говорится в материале.

Во время полумарафона в Алма-Ате Almaty Half Marathon скончались два участника, одному из них было 84 года, другому — 21 год. Аккоян Рсалиев и Нурбол Ахмади были постоянными участниками забегов. Предварительной причиной смерти мужчин стала тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), а также острая сердечная недостаточность у молодого человека. Безопасно ли бегать в почтенном возрасте, можно ли заранее понять, что человеку станет плохо во время забега и как спортсменов к нему допускают, разбиралась «Вечерняя Москва».

