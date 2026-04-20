Бразильская триатлонистка Араужо утонула во время соревнований в США

Во время полумарафона в Алма-Ате Almaty Half Marathon скончались два участника, одному из них было 84 года, другому — 21 год. Аккоян Рсалиев и Нурбол Ахмади были постоянными участниками забегов. Предварительной причиной смерти мужчин стала тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), а также острая сердечная недостаточность у молодого человека. Безопасно ли бегать в почтенном возрасте, можно ли заранее понять, что человеку станет плохо во время забега и как спортсменов к нему допускают, разбиралась «Вечерняя Москва».