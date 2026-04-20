Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Ястребы» и «голуби»: как подготовиться к решению ЦБ по ставке

Какой шаг снижения ставки выберет ЦБ? В «Инвестиционном часе» на Радио РБК Дмитрий Полянский и Сергей Голенищев из «БКС Мир инвестиций» обсудили предстоящее заседание регулятора, будущее рубля и главные новости фондового рынка.

Источник: РБК

В базовом сценарии старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Сергей Голенищев закладывает снижение ключевой ставки на 50 б.п. на заседании Банка России 24 апреля. Ситуация в Иране с возможными рисками глобальной инфляции и неопределенность относительно затрат бюджета не позволят регулятору сделать более решительный шаг.

На конец года эксперт прогнозирует ключевую ставку на уровне 13%, индекс Мосбиржи полной доходности ожидается на уровне 3400 пунктов, но главным инструментом остаются облигации.

В ближайшей перспективе возможно укрепление российской валюты до 74−75 ₽ за доллар. Если в мае Минфин выйдет на рынок и начнет покупать валюту, курс сдвинется в диапазон 82−85 ₽

Регулятор не может игнорировать заявления президента РФ Владимира Путина о снижении ВВП и падение недельной инфляции до 0%, убежден автор проекта Truevalue Виктор Тунев. При более решительном смягчении ДКП в первую очередь отреагируют длинные ОФЗ — их доходность может существенно снизиться с текущих с текущих 14−15%. При падении доходности до 12% активизируется спрос на рынке акций, рассказал он в эфире Радио РБК.

«ЕвроТранс» не осуществляет выплаты по «народным» облигациям с 10 апреля. По словам члена совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Ильи Винокурова, несмотря на невозможность дефолта для подобного инструмента, ситуация является существенным нарушением прав по ценным бумагам — после 10 дней невыплаты у держателя возникает право обратиться в суд.