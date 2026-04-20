«Ястребы» и «голуби»: как подготовиться к решению ЦБ по ставке

Регулятор не может игнорировать заявления президента РФ Владимира Путина о снижении ВВП и падение недельной инфляции до 0%, убежден автор проекта Truevalue Виктор Тунев. При более решительном смягчении ДКП в первую очередь отреагируют длинные ОФЗ — их доходность может существенно снизиться с текущих с текущих 14−15%. При падении доходности до 12% активизируется спрос на рынке акций, рассказал он в эфире Радио РБК.