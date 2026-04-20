«Ястребы» и «голуби»: как подготовиться к решению ЦБ по ставке

В базовом сценарии старший персональный брокер «БКС Мир инвестиций» Сергей Голенищев закладывает снижение ключевой ставки на 50 б.п. на заседании Банка России 24 апреля. Ситуация в Иране с возможными рисками глобальной инфляции и неопределенность относительно затрат бюджета не позволят регулятору сделать более решительный шаг.
На конец года эксперт прогнозирует ключевую ставку на уровне 13%, индекс Мосбиржи полной доходности ожидается на уровне 3400 пунктов, но главным инструментом остаются облигации.
В ближайшей перспективе возможно укрепление российской валюты до 74−75 ₽ за доллар. Если в мае Минфин выйдет на рынок и начнет покупать валюту, курс сдвинется в диапазон 82−85 ₽
Регулятор не может игнорировать заявления президента РФ Владимира Путина о снижении ВВП и падение недельной инфляции до 0%, убежден автор проекта Truevalue Виктор Тунев. При более решительном смягчении ДКП в первую очередь отреагируют длинные ОФЗ — их доходность может существенно снизиться с текущих с текущих 14−15%. При падении доходности до 12% активизируется спрос на рынке акций, рассказал он в эфире Радио РБК.
«ЕвроТранс» не осуществляет выплаты по «народным» облигациям с 10 апреля. По словам члена совета Ассоциации владельцев облигаций (АВО) Ильи Винокурова, несмотря на невозможность дефолта для подобного инструмента, ситуация является существенным нарушением прав по ценным бумагам — после 10 дней невыплаты у держателя возникает право обратиться в суд.