«Когда-то трудился»: блогер Пучков признался в донорстве спермы

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, в субботу, 18 апреля, рассказал, что был донором спермы в российском репродуктивном центре.
— Я когда-то трудился донором в консультации «Семья и брак». Подписку давал не интересоваться судьбой детей, — рассказал блогер.
Он призвал женщин, которые обращаются в такие учреждения за донорской спермой, быть крайне осторожными. По словам Пучкова, биоматериал могут сдавать мужчины, к которым они бы не подошли «на пушечный выстрел». В связи с этим переводчик посоветовал россиянкам искать физически и психически здорового спутника жизни и рожать детей от него, передает его страница в соцсети VK.
