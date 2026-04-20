Путин ввел эксперимент по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров

Источник: РБК

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров в Россию. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, отсрочка уплаты НДС при импорте товаров в Россию составит до трех месяцев и будет беспроцентной.

В указе глава государства определил перечень требований к компаниям, которые смогут получить отсрочку по уплате НДС при импорте товаров.

«Участниками эксперимента признаются юридические лица, которые созданы в соответствии с законодательством Российской Федерации, включены в реестр уполномоченных экономических операторов и (или) в перечень системообразующих организаций российской экономики и в отношении которых принято решение о предоставлении отсрочки уплаты налога на добавленную стоимость», — говорится в документе.

Материал дополняется.