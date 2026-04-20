Шукшина заявила, что ИИ никогда не заменит актеров, потому что в нем нет души

Заслуженная артистка России Мария Шукшина высказалась о всеобщей тенденции заменять человека искусственным интеллектом. Сегодня нейросеть не только решает простые вопросы и помогает разобраться в несложных запросах, но и занимается творчеством.
Но, по мнению Марии Шукшиной, она не сможет заменить деятелей искусства, в том числе актеров и режиссеров. Причина только в одном — в ней нет души.
Об этом актриса заявила на пресс-конференции, посвященной выходу в прокат картины «Семь верст до рассвета».
На вопрос о творческих способностях ИИ она вспомнила слова Льва Толстого.
«Это же искусственное, души-то нет. Если за произведением искусства не стоит душа, а [стоит] искусственный интеллект, то, конечно, он не сможет передать чувства. Что такое искусство? Это передача чувств, как говорил Лев Николаевич Толстой», — отметила она в беседе с NEWS.ru.
Актриса согласна с классиком, что искусство должно передавать чувства и эмоции. Ведь только эмоциональная связь может дать зрителю целостные ориентиры.