Ввод частных домов в Ростовской области за год сократился на 40%

В первом квартале 2026 года ввод индивидуального жилищного строительства в Ростовской области сократился на 40% по сравнению с таким же периодом 2025 года. Об этом сообщает портал domostroydon.ru.
По информации издания, за январь-март на Дону сдали 334 тысячи кв. метров частного жилья. При этом, несмотря на снижение показателей, Ростовская область осталась в топ-10 лидеров по объемам строящегося ИЖС.
Похожую ситуацию эксперты отметили и в других регионах страны. Например, в Московской области сокращение ввода индивидуального жилья составило 50%. Положительную динамику из десятки лидеров показали только Чеченская Республика, Республика Дагестан и Самарская область.
