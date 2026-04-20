Ввод частных домов в Ростовской области за год сократился на 40%

Ростовская область осталась в топ-10 лидеров по объемам строящегося ИЖС.

Источник: Комсомольская правда

В первом квартале 2026 года ввод индивидуального жилищного строительства в Ростовской области сократился на 40% по сравнению с таким же периодом 2025 года. Об этом сообщает портал domostroydon.ru.

По информации издания, за январь-март на Дону сдали 334 тысячи кв. метров частного жилья. При этом, несмотря на снижение показателей, Ростовская область осталась в топ-10 лидеров по объемам строящегося ИЖС.

Похожую ситуацию эксперты отметили и в других регионах страны. Например, в Московской области сокращение ввода индивидуального жилья составило 50%. Положительную динамику из десятки лидеров показали только Чеченская Республика, Республика Дагестан и Самарская область.

Узнать больше по теме
Дагестан: регион России с богатой историей, красивой природой и уникальной культурой
Известный своей природной красотой, богатым культурным наследием и значительным историческим вкладом, Дагестан — горный край, расположенный на юге России. В материале рассказываем, что представляет собой Дагестан, объясняем его значение сегодня, а также перечисляем ключевые особенности и факты.
Читать дальше