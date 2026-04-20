«Поменьше лежать на диване, любить свою жену»: В Совфеде дали совет мужчинам в семье

Матвиенко: российским мужчинам нужно меньше лежать на диване.

Источник: Комсомольская правда

Российским мужчинам нужно меньше лежать на диване. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на полях форума «Малая родина — сила России».

«Есть над чем поработать каждому из них. Поменьше лежать на диване, побольше заниматься детьми, любить свою жену», — сказала Матвиенко.

По её словам, должно быть воспитание мамы и папы, а для детей очень важно мужское влияние и воспитание. Матвиенко также заявила, что без достойных мужчин в России не будет нормальной жизни, семей и детей.

Ранее KP.RU писал, что с 2026 года начала работать так называемая семейная налоговая выплата, она же семейный «налоговый кешбэк». Это социальная мера поддержки для работающих родителей, у которых двое и более детей в семье.

Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше