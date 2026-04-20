Роспотребнадзор: Детское питание HiPP с крысиным ядом не поставляется в РФ

Напомним, полиция Австрии подтвердила обнаружение крысиного яда в одной из банок HiPP. Производители не исключают возможность попадания опасного вещества в продукцию. Речь идёт о банках с овощами, морковью и картофелем. После этого питание начали отзывать из более чем тысячи супермаркетов.