Авиаэксперт Гусаров: пассажиропоток в ОАЭ не восстановится до конца 2026 года

Из России снова разрешены полеты в ОАЭ, Росавиация сняла ограничения. Теперь борты смогут следовать над Ираном. При этом полеты в иранские аэропорты будут осуществляться с учетом рекомендаций местных властей.
Эксперт авиационной отрасли Роман Гусаров полагает, что несмотря на послабления, пассажиропоток в 2026 году до прежних значений не восстановится.
У россиян подорвано доверие к этому направлению, хотя раньше оно воспринималось как одно из самых стабильных. В том числе, и стабильным для транзитных перелетов. Теперь же транспортный хаб будет восприниматься как потенциально небезопасный.
— К тому же резко выросли цены на авиационное топливо, пострадал весь рынок. Они не скоро вернутся в норму, — заявил Гусаров в беседе с «Ридусом».
Эксперт отметил, что возвращение авиасообщения является индикатором спокойствия в регионе.