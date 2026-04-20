Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиаэксперт Гусаров: пассажиропоток в ОАЭ не восстановится до конца 2026 года

Эксперт объяснил, почему пассажиры будут опасаться лететь в ОАЭ.

Источник: Комсомольская правда

Из России снова разрешены полеты в ОАЭ, Росавиация сняла ограничения. Теперь борты смогут следовать над Ираном. При этом полеты в иранские аэропорты будут осуществляться с учетом рекомендаций местных властей.

Эксперт авиационной отрасли Роман Гусаров полагает, что несмотря на послабления, пассажиропоток в 2026 году до прежних значений не восстановится.

У россиян подорвано доверие к этому направлению, хотя раньше оно воспринималось как одно из самых стабильных. В том числе, и стабильным для транзитных перелетов. Теперь же транспортный хаб будет восприниматься как потенциально небезопасный.

— К тому же резко выросли цены на авиационное топливо, пострадал весь рынок. Они не скоро вернутся в норму, — заявил Гусаров в беседе с «Ридусом».

Эксперт отметил, что возвращение авиасообщения является индикатором спокойствия в регионе.

Узнать больше по теме
ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше