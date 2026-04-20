Сокровища дворца Барятинских: в Пушкинском открылась новая выставка

В ГМИИ им. А. С. Пушкина открылась новая выставка «Князья Барятинские. Искусство для наследников». Впервые за более чем столетие коллекцию собрали по кусочкам со всех уголков страны. Собрание Барятинских — редкий пример, когда искусство приобреталось не коллекции ради, а для украшения дворца. Отсюда и необычный выбор авторов (ряд работ принадлежит женской руке), семейные портреты. Любопытно, что основоположником коллекции была женщина — Екатерина Петровна Барятинская, что тоже нечасто бывало в истории.