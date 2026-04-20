Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сокровища дворца Барятинских: в Пушкинском открылась новая выставка

В ГМИИ им. А. С. Пушкина открылась новая выставка «Князья Барятинские. Искусство для наследников». Впервые за более чем столетие коллекцию собрали по кусочкам со всех уголков страны. Собрание Барятинских — редкий пример, когда искусство приобреталось не коллекции ради, а для украшения дворца. Отсюда и необычный выбор авторов (ряд работ принадлежит женской руке), семейные портреты. Любопытно, что основоположником коллекции была женщина — Екатерина Петровна Барятинская, что тоже нечасто бывало в истории.

В ГМИИ им. А. С. Пушкина открылась новая выставка «Князья Барятинские. Искусство для наследников». Впервые за более чем столетие коллекцию собрали по кусочкам со всех уголков страны.

Собрание Барятинских — редкий пример, когда искусство приобреталось не коллекции ради, а для украшения дворца. Отсюда и необычный выбор авторов (ряд работ принадлежит женской руке), семейные портреты. Любопытно, что основоположником коллекции была женщина — Екатерина Петровна Барятинская, что тоже нечасто бывало в истории.