«До $120 млрд прибыли»: Нефтяные гиганты уходят с Ближнего Востока из-за блокады Ормузского пролива

Ключевые энергетические корпорации, включая американские Chevron и Exxon Mobil, наращивают добычу нефти и инвестируют в разработку месторождений за пределами Ближнего Востока на фоне войны в Иране. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

Источник: Life.ru

Причинами названы проблемы с судоходством в Ормузском проливе и повреждение ближневосточной энергоинфраструктуры в ходе боевых действий США и Израиля против Тегерана. Exxon Mobil планирует вложить до $24 млрд в глубоководные проекты у берегов Нигерии.

Chevron расширила присутствие в Венесуэле, британская BP приобрела доли в месторождениях у побережья Намибии, а французская TotalEnergies подписала соглашение о разведке с Турцией. Все пять компаний изучают возможность разработки залежей в Африке, Южной Америке и Средиземноморье.

На прошлой неделе Exxon Mobil продвинулась к началу добычи у берегов Греции. Chevron уже выделила $7 млрд в этом году на морские проекты по всему миру.

Согласно оценкам Wood Mackenzie, крупные нефтяные компании могут извлечь суммарно $120 млрд прибыли из своих разведочных проектов в ближайшие годы. Резкий рост цен на чёрное золото позволяет им финансировать бурение в ранее недоступных регионах, несмотря на финансовые потери из-за энергокризиса. Корпорации стремятся увеличить добычу до предела, чтобы получить максимальную выгоду от высоких котировок.

Западные СМИ утверждают, что судьба переговоров между Вашингтоном и Тегераном оказалась под угрозой срыва после того, как американские военные захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе. Этот инцидент вновь обострил проблему блокады Ормузского пролива (ключевой морской артерии для нефтяных танкеров), что мгновенно подстегнуло мировые цены на топливо.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

