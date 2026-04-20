«До $120 млрд прибыли»: Нефтяные гиганты уходят с Ближнего Востока из-за блокады Ормузского пролива

Западные СМИ утверждают, что судьба переговоров между Вашингтоном и Тегераном оказалась под угрозой срыва после того, как американские военные захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе. Этот инцидент вновь обострил проблему блокады Ормузского пролива (ключевой морской артерии для нефтяных танкеров), что мгновенно подстегнуло мировые цены на топливо.