Chevron расширила присутствие в Венесуэле, британская BP приобрела доли в месторождениях у побережья Намибии, а французская TotalEnergies подписала соглашение о разведке с Турцией. Все пять компаний изучают возможность разработки залежей в Африке, Южной Америке и Средиземноморье.
На прошлой неделе Exxon Mobil продвинулась к началу добычи у берегов Греции. Chevron уже выделила $7 млрд в этом году на морские проекты по всему миру.
Согласно оценкам Wood Mackenzie, крупные нефтяные компании могут извлечь суммарно $120 млрд прибыли из своих разведочных проектов в ближайшие годы. Резкий рост цен на чёрное золото позволяет им финансировать бурение в ранее недоступных регионах, несмотря на финансовые потери из-за энергокризиса. Корпорации стремятся увеличить добычу до предела, чтобы получить максимальную выгоду от высоких котировок.
Западные СМИ утверждают, что судьба переговоров между Вашингтоном и Тегераном оказалась под угрозой срыва после того, как американские военные захватили иранское грузовое судно в Оманском заливе. Этот инцидент вновь обострил проблему блокады Ормузского пролива (ключевой морской артерии для нефтяных танкеров), что мгновенно подстегнуло мировые цены на топливо.
