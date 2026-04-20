В Калининграде помогут предпринимателям после пожара в торговом центре

Пожар в торговом центре произошел в ночь с 5 на 6 апреля, а его площадь составила более семи тысяч квадратных метров. Фронтальная часть здания выгорела практически полностью. Это один из самых крупных и популярных торговых центров Калининграда. Его сдали в эксплуатацию в декабре 2019 года. Площадь здания — более 28 тысяч квадратных метров. За 2025 год торговый центр «Гиант» заработал более 146 миллионов рублей.