В Калининграде помогут предпринимателям после пожара в торговом центре

В правительстве Калининградской области разрабатывают отдельную программу по поддержке более 40 предпринимателей, которые потеряли все в сгоревшем торговом центре «Гиант». Сегодня важно не оставлять людей один на один с проблемой.
Особое внимание уделят юридической помощи и льготному финансированию. Сумму ущерба устанавливают следователи со специалистами испытательной пожарной лаборатории. Не исключено, счет пойдет на десятки миллионов рублей. «У многих пострадавших взяты крупные кредиты, поэтому хотелось бы, по возможности, рассмотреть вариант отсрочки по их оплате. Беспроцентные займы и льготное финансирование тоже могут помочь», — рассказал председатель инициативной группы арендаторов Павел Поникаровский.
По словам замминистра экономразвития, промышленности и торговли области Ксении Малышевой, сейчас нужно понять масштаб беды по каждому отдельному арендатору и в какой помощи он нуждается. После этого все пожелания объединят и сформируют программу. В правительстве региона по поручению губернатора Алексея Беспрозванных провели встречу с предпринимателями, где обозначили основные направления помощи.
В работу уже включился областной центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес». Пострадавшие от пожара могут получить там бесплатные юридические консультации. Специалисты подскажут, как восстановить документы и правильно зафиксировать ущерб. Параллельно оценивается потребность бизнеса в льготных займах.
Пожар в торговом центре произошел в ночь с 5 на 6 апреля, а его площадь составила более семи тысяч квадратных метров. Фронтальная часть здания выгорела практически полностью. Это один из самых крупных и популярных торговых центров Калининграда. Его сдали в эксплуатацию в декабре 2019 года. Площадь здания — более 28 тысяч квадратных метров. За 2025 год торговый центр «Гиант» заработал более 146 миллионов рублей.