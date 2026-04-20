Павел Дуров: ЕС и Британия прикрываются «защитой детей» для цензуры в соцсетях

Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что власти стран Евросоюза и Великобритании возбуждают уголовные дела против руководителей социальных сетей за отказ от цензуры контента. Об этом он рассказал в своём канале.

По словам предпринимателя, регуляторы предлагают топ-менеджерам платформ «секретные сделки», которые предполагают ограничение и удаление нежелательных мнений. В случае отказа против них могут инициировать уголовное преследование. Дуров также отметил, что подобные меры объясняются необходимостью защитить детей.

«Когда люди сопротивляются, [власти] говорят, что “это всё ради детей”. “Защита детей” стала стандартным юридическим пиар-прикрытием», — указал он.

Ранее Дуров заявил, что расследование в отношении него во Франции включает более дюжины обвинений, каждый из которых предусматривает до 10 лет лишения свободы. По его словам, он по-прежнему является фигурантом масштабного расследования, в рамках которого изучается сразу несколько эпизодов. Детали более двенадцати предъявленных обвинений официально не разглашаются.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

