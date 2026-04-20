Павел Дуров: ЕС и Британия прикрываются «защитой детей» для цензуры в соцсетях

Ранее Дуров заявил, что расследование в отношении него во Франции включает более дюжины обвинений, каждый из которых предусматривает до 10 лет лишения свободы. По его словам, он по-прежнему является фигурантом масштабного расследования, в рамках которого изучается сразу несколько эпизодов. Детали более двенадцати предъявленных обвинений официально не разглашаются.