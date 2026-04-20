Волонтер рассказала о дальнейшей судьбе поисков пропавших в тайге Усольцевых

На данный момент спасатели на выезде в тайге Красноярском крае решают, как дальше искать пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых. Поиски возобновили по запросу следственных органов. Об этом в понедельник, 20 апреля, рассказала волонтер отряда «Лиза Алерт» Серафима Чооду.
— Выезд — это не возобновление активной фазы поисков. Он необходим, чтобы определить дальнейший формат объема работ, — говорится в материале.
По словам спасателя, перед этим следователи запустили беспилотники, чтобы проверить их работу и оценить эффективность для обследования местности, передает телеканал «360».
19 апреля профессиональное аварийно-спасательное формирование региона «Спасатель» сообщило, что спасателям не удалось найти Усольцевых после обследования 58 километров горно-таежной местности на снегоходах и еще пяти километров — пешком.
19 февраля волонтер Светлана Торгашина рассказала, что во время поисков пропавшей семьи добровольцы использовали дроны с тепловизорами, которые фиксировали светящиеся точки в тайге. Беспилотники с голосовым сообщением помогали надеяться на то, что пропавшие подадут какой-либо сигнал.