Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еврокомиссия требует увеличить военный бюджет ЕС до 131 млрд евро к 2028 году

Еврокомиссия намерена увеличить военный бюджет Евросоюза в новом семилетнем цикле (2028−2034 годы) в 10 раз — до 131 млрд евро. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Комитете Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике.

В предыдущем бюджете на оборону было заложено всего 13 млрд евро. Кубилюс призвал евродепутатов твёрдо отстаивать позиции по обороне и космосу в предстоящих переговорах.

«131 млрд евро — это абсолютный минимум, недопустимы никакие размены, никакие компромиссы», — подчеркнул еврокомиссар, напомнив о вызовах, стоящих перед союзом.

Ранее и в немецких СМИ констатировали, что Европа, несмотря на серьёзные экономические трудности в странах ЕС, берёт курс на милитаризацию отношений с Россией. Вместо того чтобы сотрудничать с Москвой для прекращения конфликта, лидеры союза полагаются на гонку вооружений, надеясь таким образом преодолеть деиндустриализацию и стратегическую зависимость, отмечается в материале.

Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше