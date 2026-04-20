Еврокомиссар по обороне: РФ в разы обгоняет весь ЕС по производству снарядов

Россия в два раза опережает все страны Евросоюза по производству артиллерийских снарядов и почти в четыре раза — по производству крылатых ракет. Такие данные озвучил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на слушаниях в Европарламенте.
— Россия все еще производит больше. В прошлом году Россия произвела 1 100 крылатых ракет, ЕС — 300. Баллистических ракет: Россия 900, ЕС — 0. Артиллерийских снарядов: Россия четыре миллиона, ЕС — два миллиона, — привел цифры Кубилюс.
По его словам, это серьезный вызов для Брюсселя. Он призвал Евросоюз увеличить производство оружия, чтобы превзойти Россию, если хочет «эффективно сдерживать» ее военные мощи, передает ТАСС.
В рамках слушаний Кубилюс также заявил, что Европейская комиссия (ЕК) планирует значительно увеличить военные расходы в новом семилетнем бюджете Европейского союза на период с 2028 по 2034 годы. Предполагается увеличение финансирования до 131 миллиарда евро. Эта цифра в десять раз превышает предыдущие 13 миллиардов.
На этом фоне Еврокомиссия также отложила на второе полугодие планы по предоставлению Киеву траншей финансирования на 90 миллиардов евро. Об этом сообщил представитель ведомства Бала Уйвари.