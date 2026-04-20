Одну из главных транспортных артерий Центрального района закроют на ремонт до конца мая

В Калининграде на месяц закроют проезд по ул. Чайковского от перекрёстка с Брамса до пересечения с Зоологической. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
С 29 апреля по 30 мая на этом участке дороги будут перекладывать асфальт.
Подрядчик, ООО «Инпэкс», для безопасности пешеходов и автомобилистов должен установить ограждения и дорожные знаки, а также схему объезда.
В Калининграде из-за дорожных работ на ряде улиц ограничили или закрыли движение.
