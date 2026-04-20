Путин ввел в РФ эксперимент по отсрочке уплаты НДС для импортеров

Владимир Путин ввел в России эксперимент по отсрочке уплаты НДС для импортеров до 30 июня 2027 года.

Владимир Путин подписал указ о проведении до 30 июня 2027 года эксперимента по отсрочке уплаты НДС, который взимают при ввозе товаров в Россию. Cоответствующий документ размещен на портале правовой информации.

Согласно указу, отрочку станут предоставлять на срок до трех месяцев с даты выпуска товаров. Проценты за ее предоставление не будут взимать.

Участниками эксперимента являются внесенные в реестр уполномоченных экономических операторов или перечень системообразующих организаций экономики РФ юрлица, в отношении которых принято решение о предоставлении отсрочки уплаты НДС. Указ начинает действовать со дня его подписания.

Ранее Владимир Путин подписал указ о назначении президентской квоты ЦИК.