Жителей Петербурга предупредили о поддельных QR-кодах для оплаты парковки

Мошенники начали расклеивать поддельные QR-коды на информационные таблички, которые установлены на платных парковках в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба центра управления парковками города.
Аферисты наклеивают фальшивые QR-коды поверх оригинальных. В центре предупредили, что оплатить парковку через оригинальный QR-код нельзя. Он ведет только на официальный сайт организации, где представлена информация о правилах парковки и доступных способах оплаты.
«Поддельные же коды могут направлять пользователей зоны платной парковки на фишинговые интернет-ресурсы, созданные для кражи личных данных. Поэтому перед сканированием важно убедиться, не наклеен ли QR-код поверх другого», — отметили в центре.
Сейчвас специалисты проверяют все зоны парковки — ищут поддельные QR-коды. В центре заверили, что злоумышленники будут наказаны. Их действия зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Ранее МВД предупредило о фальшивых штрафах от ГИБДД. Водитель получает по электронной почте или в мессенджере письмо, в котором содержится информация о нарушении и требование оплатить штраф. В письме размещена кнопка «оплатить сейчас». При нажатии на нее пользователь попадает либо на фишинговый сайт, либо запускает автоматическое скачивание вируса на свой компьютер. Такое ПО может украсть пароли, получить доступ к банковским приложениям, мессенджерам, использовать камеру и микрофон.
