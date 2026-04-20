Жителей Петербурга предупредили о поддельных QR-кодах для оплаты парковки

Ранее МВД предупредило о фальшивых штрафах от ГИБДД. Водитель получает по электронной почте или в мессенджере письмо, в котором содержится информация о нарушении и требование оплатить штраф. В письме размещена кнопка «оплатить сейчас». При нажатии на нее пользователь попадает либо на фишинговый сайт, либо запускает автоматическое скачивание вируса на свой компьютер. Такое ПО может украсть пароли, получить доступ к банковским приложениям, мессенджерам, использовать камеру и микрофон.