Судебный пристав Волгограда помогла жителю Удмуртии сохранить миллион руб

Службу судебных приставов Волгоградской области поблагодарил житель Удмуртии, которому одна из сотрудниц помогла пройти необходимые процедуры для сбережения его средств от взыскания, сообщает пресс-служба ведомства в регионе.
Мужчина узнал о том, что в отношении него возбуждено исполнительное производство из-за решения суда, по которому он должен по договору займа другому человеку один миллион рублей. Однако таких денег он ни у кого не занимал и обратился не только в суд — за отменой заочно принятого решения, но и к стражам порядка с заявлением о преступлении со стороны истца. Однако эти действия не отменяли исполнительного производства на территории Волгограда.
В связи с этим он обратился к судебным приставам региона. Выяснив сложившуюся ситуацию, сотрудник группы телефонного обслуживания главка ФССП Анна Куренкова объяснила мужчине, что ему необходимо делать, как и какое заявление, а также документы необходимо направить судебным приставам. Кроме того, она объяснила сложившуюся ситуацию непосредственно приставу-исполнителю. В результате слаженной работы исполнительное производство было отложено до момента отмены судебного акта, на основании которого был выдан исполнительный документ, а затем окончено. Быстрая помощь сотрудницы ФССП помогла мужчине сохранить его деньги.
«Выражаю ей огромную благодарность за терпение, высокий профессионализм и трепетный подход к каждому обратившемуся гражданину», — подчеркнул в благодарственном письме житель Удмуртии.
