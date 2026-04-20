Археологи нашли останки мамонта на территории Успенского монастыря в Красноярске

Успенский монастырь построили на реке Енисей в 1879 года. После революции все постройки обители передали детскому дому, а церковь оказалась закрыта, и после Великой Отечественной войны в бывших кельях разместили дом отдыха. Только в начале 1990-х здание начали восстанавливать и использовать по назначению, передает Lenta.ru.