Калории — не догма, а лишь ориентир

Может даже показаться: чтобы контролировать вес, достаточно элементарной арифметики. Вычтите потраченные калории из съеденных — и сразу поймете, худеете вы сегодня или толстеете. Красота!
Но потихоньку приходит осознание, что калорийный баланс — далеко не все. Об этом говорят только что подведенные итоги исследования в Осакском университете (Япония). Одних мышей ученые кормили как обычно, а другим давали пищу с высоким содержанием углеводов за счет добавок хлеба, пшеничной и рисовой муки.
Еще одна группа получала жиры. При этом калорийность всех порций была одинаковой. Животные, сидевшие на «углеводной диете», начали набирать вес, причем быстрее тех, кто питался жирной пищей. Ученые объясняют: дело не в переедании, а в том, что для усвоения углеводов организм тратит значительно меньше энергии, чем для переработки тех же жиров. Неизрасходованная энергия запасается впрок. Так работает любой живой организм — не только мыши, но и человека.
Отсюда следует вывод: калории — не догма, а лишь некий ориентир. Порой люди набирают вес даже при низкой калорийности пищи: в состоянии стресса или, например, злоупотребляя продуктами, прошедшими ультраобработку. Можно уложиться в суточную «норму», питаясь лишь фастфудом, но это не принесет пользы. Надо помнить, что обмен веществ у каждого индивидуален, а контроль за съеденным давит на психику. Похоже, эпоха погони за низкой калорийностью может скоро закончиться. Диетологи напоминают: главное — качество продуктов и сбалансированное питание.