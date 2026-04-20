Granma: МИД Кубы подтвердил проведение встречи с делегацией США

США и Куба провели встречу на уровне представителей Госдепартамента и заместителей главы МИД.

Источник: Комсомольская правда

Министерство иностранных дел Кубы подтвердило проведение встречи с делегацией из США, которая прошла в республике. Об этом сообщает издание Granma.

Согласно источнику, контакты сторон проходили на уровне представителей Госдепартамента США и заместителей главы МИД Кубы. В ходе встречи представители стран провели уважительный диалог. Уточняется, что кубинская делегация ставила главной задачей контактов отмену энергетического эмбарго в отношении республики. При этом стороны не устанавливали никаких конкретных сроков.

Ранее KP.RU сообщал, что американский президент Дональд Трамп анонсировал «новый рассвет» для Кубы с помощью США. По словам главы Белого дома, Вашингтон планирует сыграть ключевую роль в переменах, которые якобы ожидают республику.

Узнать больше по теме
Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше