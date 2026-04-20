Как ядерные испытания сохранят полигон и продемонстрируют военную мощь

21 апреля 2000 года Государственная дума ратифицировала Договор о полном запрещении ядерных испытаний.
В 1996 году на 50-й Генеральной ассамблее ООН был принят Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. К документу не присоединились Индия, Пакистан и КНДР, а США и Китай его не ратифицировали. Россия ждала четверть века, но в 2023 году президент Владимир Путин заявил, что ситуация изменилась. В 2023 году Госдума отозвала ратификацию договора, но испытания пока не возобновлены. В конце марта 2026 года глава Стратегического командования адмирал Ричард Корнелл заявил, что США обязаны начать ядерные испытания.
С 1945 года в мире проведено 2000 ядерных испытаний. Более половины — 1032 — в США, 715 провела Россия. На Новую Землю, где взорвана самая мощная бомба академика Сахарова, прозванная на Западе «Кузькина мать», пришлось более половины энергии испытаний на планете. Договор не помешал Индии, Пакистану и КНДР провести еще не менее 15 испытаний. Но не по вине этих стран угроза ядерной войны вновь нависла над миром.
Вопрос о возобновлении ядерных испытаний стал актуальным. Да, в России создаются и ставятся на вооружение новые ядерные заряды, но они не проходят стадию натурных испытаний. Такого в истории вооружений никогда не было. Любой инженер знает, что, если техника обслуживается в гараже, нет гарантии, что она сработает в поле. Хотя эксперты говорят, что математические модели достигли чудесного совершенства и испытания излишни. Другие же эксперты добавляют, что для проверки этого суждения надо все-таки испытать бомбу, рассчитанную по чудесным моделям.
Еще один довод — без испытаний мы потеряем лучший ядерный полигон на Новой Земле. Безъядерные испытания проводятся в штольнях за сотни километров от столицы полигона поселка Белушья Губа. Либо Белушью Губу надо закрывать, либо возобновлять жестко квотированные подземные испытания.
СССР на своем излете принял односторонний мораторий под давлением депутатов из Прибалтики. Теперь ясно, что эта «публика» добивалась развала страны. Сегодня они перешли в стан открытых врагов России. Но почему мораторий живет?