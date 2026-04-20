Как ядерные испытания сохранят полигон и продемонстрируют военную мощь

Вопрос о возобновлении ядерных испытаний стал актуальным. Да, в России создаются и ставятся на вооружение новые ядерные заряды, но они не проходят стадию натурных испытаний. Такого в истории вооружений никогда не было. Любой инженер знает, что, если техника обслуживается в гараже, нет гарантии, что она сработает в поле. Хотя эксперты говорят, что математические модели достигли чудесного совершенства и испытания излишни. Другие же эксперты добавляют, что для проверки этого суждения надо все-таки испытать бомбу, рассчитанную по чудесным моделям.